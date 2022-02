Di Lorenzo | “Siamo carichi e abbiamo preparato bene la gara | finalmente ritroviamo il nostro pubblico”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il difensore del Napoli, Giovanni Di, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona. Di seguito le sue parole: Quanto sieteper questa?Sicuramente, sappiamo che affrontiamo una partita importante.ilche sarà numeroso, cipreparatipronti. Quali sono le due condizioni e se ti trovinella difesa a 3.“Per la botta in testa mi sono ripreso, stoe sono a disposizione per scendere in campo. Per l’atteggiamento difensivo non ho problemi, sono pronto per giocare sia a 4 che a 3. Duelli sulle corsie esterne.Sappiamo che ...