Dessert al mandarino | pronto in 5 minuti! Mescola tutto e il gioco è fatto! NO forno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) In cucina è possibile preparare un dolce goloso ma leggero. Credi a me: la ricetta della torta cremosa al, oltre ad essere sana, racchiude un sapore incredibile. In cinque minuti riusciremo a realizzare una torta che non ha bisogno delma solo di pochi ingredienti. Gli ingredienti utili sono: 400 gr di ricotta 20 gr di burro 700 gr di panna acida 10 gr di zucchero vanigliato 30 gr di gelatina 240 gr di zucchero 4 – 5 mandarini 280 gr di zucchero a velo Prima preparazione Prima diversiamo la gelatina in una ciotola contenente 100 millilitri di acqua e lasciamo riposare. Dopodiché prendiamo i mandarini, sbucciamoli e riduciamoli in spicchi. Trasferiamoli in una padella insieme al burro e mescoliamo leggermente per poi aggiungere 40 grammi di zucchero a velo. Mescoliamo con una spatola fino a far sciogliere il ...