Dazn chiude il bilancio globale in rosso di 1,3 miliardi di dollari. Ma chi glielo ha fatto fare? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dazn ha chiuso il bilancio 2020 a livello globale con una perdita pari a 1,3 miliardi di dollari, a fronte di ricavi per circa 870 milioni di dollari. Lo si legge nel documento presentato dall’azienda al registro delle imprese inglesi, ripreso da Calcio e Finanza. Tra il 2019 e il 2020, Dazn ha registrato una perdita di 2,7 miliardi di dollari complessivi, con ricavi per 1,6 miliardi. I costi per i diritti, tra cui quelli della Serie A in Italia, sono ammontano 1,19 miliardi, in calo rispetto ai 1,7 miliardi del 2019. Una diminuzione – spiega Calcio e Finanza – legata agli sconti e alla conclusione di alcuni accordi legati alla pandemia ma che sarà destinata a salire nel 2021 ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha chiuso il2020 a livellocon una perdita pari a 1,3di, a fronte di ricavi per circa 870 milioni di. Lo si legge nel documento presentato dall’azienda al registro delle imprese inglesi, ripreso da Calcio e Finanza. Tra il 2019 e il 2020,ha registrato una perdita di 2,7dicomplessivi, con ricavi per 1,6. I costi per i diritti, tra cui quelli della Serie A in Italia, sono ammontano 1,19, in calo rispetto ai 1,7del 2019. Una diminuzione – spiega Calcio e Finanza – legata agli sconti e alla conclusione di alcuni accordi legati alla pandemia ma che sarà destinata a salire nel 2021 ...

