Dave Grohl rivela: Soffro d'acufene, sono sordo, leggo le labbra da 20 anni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La cosa più brutta della pandemia è che le persone indossano le mascherine e siccome io leggo le labbra da tipo 20 anni, quando qualcuno mi si avvicina, per me è come se fosse un rumore confuso.

SAonlinemag : Il leader dei @foofighters parla di acufene, danni all'udito e soprattutto del primo film della band #Studio666 in… - theblacksnack : Dave Grohl ha raccontato che sono 20 anni che non sente e deve leggere il labiale - RollingStoneita : «Oddio, i Foo Fighters hanno fatto un vero film». L'ha detto Pat Smear dopo aver visto #Studio666, l'horror nato d… - Piergiulio58 : Dave Grohl parla della sua perdita di udito: “Sono sordo, per 20 anni ho letto il labiale”. - Screenweek : #Studio666 Un violentissimo nuovo trailer per dimostrare che i ragazzi di Dave Grohl non scherzano quando si parla… -