Daredevil, Jessica Jones, The Punisher e le altre serie Marvel in arrivo su Disney+? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In alcune nazioni è stato annunciato l'arrivo nel catalogo di Disney+ delle serie Marvel prodotte per Netflix come Daredevil, Jessica Jones e The Punisher. Le serie Marvel che erano state prodotte per Netflix sembrano destinate a entrare nel catalogo di Disney+, la piattaforma della Disney che propone a livello internazionale tutti i contenuti legati a saghe come quelle di Star Wars e, ovviamente, del MCU. In attesa di un comunicato ufficiale, per quanto riguarda l'Italia, si può solo presupporre una distribuzione analoga in una data ancora da fissare. Daredevil, The Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders verranno ...

