Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist scadranno il 28 febbraio 2022 su Netflix. Dal 16 marzo su Disney+? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders scadranno il 28 febbraio 2022 su Netflix. Su Disney+ dal 16 marzo? Aggiornamento 23 febbraio: grazie a uno screenshot che arriva dal Canada forse c’è una data per l’arrivo di Daredevil, The Defenders, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage e The Punisher su Disney+: il 16 marzo. La data sarebbe inserita nella nota informativa mandata alla stampa canadese. Non è presente Agents of SHIELD anch’esso in scadenza il 28 ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 23 febbraio 2022), The Punisher e The Defendersil 28su. Sudal 16? Aggiornamento 23: grazie a uno screenshot che arriva dal Canada forse c’è una data per l’arrivo di, The Defenders,e The Punisher su: il 16. La data sarebbe inserita nella nota informativa mandata alla stampa canadese. Non è presente Agents of SHIELD anch’esso in scadenza il 28 ...

