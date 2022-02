Da ipotetico regista della pace a ventre molle dell’alleanza Sui media esteri la parabola di Draghi nella vicenda Ucraina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Doveva essere il. Rischia di diventare quello che fatto precipitare la situazione. La dichiarazione di Marioin cui chiedeva di non applicare sanzioni contro la Russia in materia di energia e gas ha avuto forse più eco sulla stampa internazionale che su quella italiana. Cnn, Reuters, Bloomberg, Associated press, Cnbc, Financial Times, tutti hanno alzato le antenne e prontamente riportato e messo in rilievo la richiesta del presidente del Consiglio di non includere l’energia nell’ambito delle possibili sanzioni. E ieri il Wall Street Journal, in un commento dell’editorial board, ha scritto “questi sono esattamente i segnali in cui sperava Putin, capire che il prezzo da pagare per l’invasione sarà alla fine più basso di quanto ipotizzato”. In un articolo di analisi dell’agenzia Bloomberg ...