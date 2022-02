Crisi Ucraina, Terzi: “Coesione di Unione Europea e Nato è antidoto alla guerra” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sta suscitando molta preoccupazione la Crisi fra Ucraina e Russia. In questa zona l’atmosfera è tesa ormai da otto anni, le tensioni non sono cominciate ieri, ma ora la situazione è diventata incandescente ed è in evoluzione. Nei giorni scorsi è successo un duro strappo quando, nella giornata di lunedì 21 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto le Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, due enclave russofone che si trovano nel Donbass ucraino, una regione situata nell’Est del Paese. Dopo aver ammassato migliaia di truppe sul confine, Putin ha dato l’ordine di entrare in queste due repubbliche sostenendo che si tratti di una “missione di pace” e “di protezione della popolazione locale”. Ne sono scaturite importanti reazioni sul piano internazionale: il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che “le azioni della ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sta suscitando molta preoccupazione lafrae Russia. In questa zona l’atmosfera è tesa ormai da otto anni, le tensioni non sono cominciate ieri, ma ora la situazione è diventata incandescente ed è in evoluzione. Nei giorni scorsi è successo un duro strappo quando, nella giornata di lunedì 21 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto le Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, due enclave russofone che si trovano nel Donbass ucraino, una regione situata nell’Est del Paese. Dopo aver ammassato migliaia di truppe sul confine, Putin ha dato l’ordine di entrare in queste due repubbliche sostenendo che si tratti di una “missione di pace” e “di protezione della popolazione locale”. Ne sono scaturite importanti reazioni sul piano internazionale: il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che “le azioni della ...

