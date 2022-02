Crisi Ucraina-Russia, a rischio la finale di Champions League: si valuta il cambio di sede (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Crisi Russia-Ucraina condiziona, inevitabilmente, anche il mondo del calcio, in particolar modo la Champions League. La competizione è entrata nella fase decisiva, sono in corso gli ottavi di finale. Sono emersi dei dubbi sulla sede della finale, il rischio di un cambio di sede è concreto. Alla luce dell’aggravarsi della Crisi in Ucraina, la Uefa starebbe valutando l’ipotesi di spostare la massima competizione europea da San Pietroburgo a Londra. Secondo voci provenienti dall’Inghilterra la prima alternativa per disputare comunque la finale di Champions League è Wembley. La gara è in programma il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lacondiziona, inevitabilmente, anche il mondo del calcio, in particolar modo la. La competizione è entrata nella fase decisiva, sono in corso gli ottavi di. Sono emersi dei dubbi sulladella, ildi undiè concreto. Alla luce dell’aggravarsi dellain, la Uefa starebbendo l’ipotesi di spostare la massima competizione europea da San Pietroburgo a Londra. Secondo voci provenienti dall’Inghilterra la prima alternativa per disputare comunque ladiè Wembley. La gara è in programma il ...

