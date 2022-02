Crisi Ucraina, riservista di Kiev al Fatto.it: “Siamo pronti a prendere le armi. Nel 2014 a Luhansk mi torturarono, oggi sono preparato” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Mia moglie dà da mangiare a mio figlio. Il gatto si lecca la schiena. Rispondo alle domande dei giornalisti e aspetto”. Oleksii Bida, 41 anni, risponde con ironia e un pizzico di spavalderia alla domanda “come stai?”. Parla a IlFattoquotidiano.it dalla sua casa a Kiev dove vive con la moglie Yulia e il loro primo figlio, Simon, di 8 mesi. Due anni fa, a una festa di Capodanno, ha conosciuto un volontario del 130esimo battaglione di difesa territoriale, uno dei gruppi di riservisti che sono sparsi in tutto il territorio ucraino, e ha deciso di unirsi a loro. Ogni fine settimana, negli ultimi tre anni, i membri del battaglione si sono riuniti nelle foreste attorno a Kiev per esercitarsi in caso di invasione da parte delle truppe di Mosca. Quando arriva la notizia del riconoscimento delle repubbliche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Mia moglie dà da mangiare a mio figlio. Il gatto si lecca la schiena. Rispondo alle domande dei giornalisti e aspetto”. Oleksii Bida, 41 anni, risponde con ironia e un pizzico di spavalderia alla domanda “come stai?”. Parla a Ilquotidiano.it dalla sua casa adove vive con la moglie Yulia e il loro primo figlio, Simon, di 8 mesi. Due anni fa, a una festa di Capodanno, ha conosciuto un volontario del 130esimo battaglione di difesa territoriale, uno dei gruppi di riservisti chesparsi in tutto il territorio ucraino, e ha deciso di unirsi a loro. Ogni fine settimana, negli ultimi tre anni, i membri del battaglione siriuniti nelle foreste attorno aper esercitarsi in caso di invasione da parte delle truppe di Mosca. Quando arriva la notizia del riconoscimento delle repubbliche ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - RadioRadicale : Comunicato del Cdr di Radio Radicale: L’account Twitter del nostro collega e corrispondente dalla Turchia Mariano G… - lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - valeriamanieri : RT @fradicioni: “Per USA la crisi in #Ucraina è una distrazione”, diceva Fabrizio Bozzato, analista @SPF_PR, ad #Asiatica su @RadioRadicale… - TitolareList : ?? Il doppio fronte della guerra Crisi Ucraina. Al via il conflitto commerciale. Biden invia soldati nel Baltico, l… -