Crisi ucraina, Mosca sfida le sanzioni. Kiev dice ai cittadini di lasciare la Russia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La giornata. I paesi occidentali stanno lavorando per coordinare una risposta dopo l'ultima escalation della Crisi ucraina: la Russia lunedì si è mossa per riconoscere come indipendenti le due regioni separatiste ucraine e per schierare truppe con "funzioni di mantenimento della pace". Martedì, Stati Uniti, Unione europea e Regno Unito hanno annunciato sanzioni contro banche, oligarchi e funzionari russi e imponendo limiti alla capacità di Mosca di raccogliere capitali sui mercati finanziari occidentali. La Germania, da tempo riluttante a coinvolgere Nord Stream 2 nei piani di sanzioni contro il Cremlino, ha annunciato di avere interrotto le autorizzazioni al controverso gasdotto russo-tedesco. L'occidente teme un'invasione su vasta scala e, da più parti (dal ministro delle finanze ...

