Crisi Ucraina, Londra: «I russi puntano su Kiev». L’Ucraina richiama i riservisti dell’esercito (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato sanzioni contro la russia: «Andremo molto oltre i passi intrapresi nel 2014», anno della prima Crisi in Ucraina, con l’invasione russa della Crimea. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato al Parlamento di Kiev che intende richiamare nell’esercito i riservisti per un periodo straordinario. Intanto il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato l’invio di 460 militari in Lettonia. E alcune foto satellitari mostrano i militari russi in manovra in Bielorussia. Mentre Vladimir Putin interviene a sorpresa sostenendo di volere una «soluzione diplomatica» per la Crisi. E Londra risponde: «Mosca punta su Kiev». Il decreto di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato sanzioni contro laa: «Andremo molto oltre i passi intrapresi nel 2014», anno della primain, con l’invasione russa della Crimea. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato al Parlamento diche intendere nell’esercito iper un periodo straordinario. Intanto il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato l’invio di 460 militari in Lettonia. E alcune foto satellitari mostrano i militariin manovra in Bieloa. Mentre Vladimir Putin interviene a sorpresa sostenendo di volere una «soluzione diplomatica» per la. Erisponde: «Mosca punta su». Il decreto di ...

