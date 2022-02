Crisi Ucraina, Lavrov: «Risposta forte e dolorosa alle sanzioni». Johnson annuncia nuovi aiuti militari a Kiev (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato sanzioni contro la Russia: «Andremo molto oltre i passi intrapresi nel 2014», anno della prima Crisi in Ucraina, con l’invasione russa della Crimea. In Risposta alle decisioni di Usa e Ue, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato che «la Risposta della Russia sarà forte e dolorosa», dopo che ieri Vladimir Putin era intervenuto a sorpresa sostenendo di volere una «soluzione diplomatica» per la Crisi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che l’Ucraina conferma le sue ambizioni di aderire all’Ue e alla Nato, nonostante l’ultimatum lanciato ieri da Putin ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hatocontro la Russia: «Andremo molto oltre i passi intrapresi nel 2014», anno della primain, con l’invasione russa della Crimea. Indecisioni di Usa e Ue, il ministro degli Esteri russo Sergejha dichiarato che «ladella Russia sarà», dopo che ieri Vladimir Putin era intervenuto a sorpresa sostenendo di volere una «soluzione diplomatica» per la. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hato che l’conferma le sue ambizioni di aderire all’Ue e alla Nato, nonostante l’ultimatum lanciato ieri da Putin ...

