Crisi Ucraina, la difesa Usa: «Forze speciali russe al confine pronte a invadere». Biden annuncia sanzioni contro il gasdotto Nord Stream (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nel sud della Russia ci sarebbero circa 300 mezzi militari russi delle Forze speciali Spetznaz che procedono verso la zona di confine di Marinowka. Questo quanto riferisce di aver scoperto la testata tedesca Bild che definisce i blindati come «l’esercito segreto» dell’invasione di Vladimir Putin verso l’Ucraina, evidenziando che sia i mezzi sia i soldati non hanno segni distintivi. Anche testimoni citati dall’agenzia Reuters riferiscono che due convogli militari di mezzi senza insegne, che annoverano anche 9 carri armati, un blindato d’assalto, autocisterne e camion avanzano su due differenti direttive dal confine russo verso Donetsk. I mezzi senza insegne – russi – sono gli stessi che presero il controllo della Crimea nel 2014. La difesa Usa: «L’80% di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nel sud della Russia ci sarebbero circa 300 mezzi militari russi delleSpetznaz che procedono verso la zona didi Marinowka. Questo quanto riferisce di aver scoperto la testata tedesca Bild che definisce i blindati come «l’esercito segreto» dell’invasione di Vladimir Putin verso l’, evidenziando che sia i mezzi sia i soldati non hanno segni distintivi. Anche testimoni citati dall’agenzia Reuters riferiscono che due convogli militari di mezzi senza insegne, che annoverano anche 9 carri armati, un blindato d’assalto, autocisterne e camion avanzano su due differenti direttive dalrusso verso Donetsk. I mezzi senza insegne – russi – sono gli stessi che presero illlo della Crimea nel 2014. LaUsa: «L’80% di ...

