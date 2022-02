Crisi Ucraina, Kiev approva lo stato di emergenza. La difesa Usa: «Forze speciali russe al confine pronte a invadere» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le Forze ucraine «stanno tentando di sfondare le linee difensive della Repubblica di Luhansk». Queste le informazioni che arrivano dai media vicini ai separatisti filorussi del Donbass che parlano di «violenti combattimenti». Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha fatto sapere che in serata i leader delle repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale hanno chiesto a Vladimir Putin un sostegno contro l’aggressione di Kiev. Dalla Casa Bianca fanno intanto sapere di essere pronti a inasprire ulteriormente le sanzioni vista la rapida escalation. «Tutte le opzioni restano sul tavolo», ha ribadito la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, «Vladimir Putin non si aspettava la reazione unita dell’Occidente». EPA/ZURAB KURTSIKIDZEKiev approva lo stato di ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Leucraine «stanno tentando di sfondare le linee difensive della Repubblica di Luhansk». Queste le informazioni che arrivano dai media vicini ai separatisti filorussi del Donbass che parlano di «violenti combattimenti». Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha fatto sapere che in serata i leader delle repubbliche separatiste dell’orientale hanno chiesto a Vladimir Putin un sostegno contro l’aggressione di. Dalla Casa Bianca fanno intanto sapere di essere pronti a inasprire ulteriormente le sanzioni vista la rapida escalation. «Tutte le opzioni restano sul tavolo», ha ribadito la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, «Vladimir Putin non si aspettava la reazione unita dell’Occidente». EPA/ZURAB KURTSIKIDZElodi ...

