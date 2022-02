Crisi Ucraina, governo Uk: “Le squadre inglesi dovrebbero boicottare finale Champions in Russia” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Possibile cambio di sede per la finale di Champions League in programma il 28 maggio a San Pietroburgo. Liz Truss, segretario di Stato per gli affari esteri, del Commonwealth e dello sviluppo del Regno Unito ha dichiarato a BBC Radio: “Sarei inorridita se la sede non venisse spostata. Penso che sarebbe sbagliato in questo momento, considerando ciò che sta facendo la Russia a livello internazionale. Se fossi nei club inglesi boicotterei la finale, personalmente non vorrei giocare una partita di calcio a San Pietroburgo, visto quello che sta facendo il regime di Putin”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Possibile cambio di sede per ladiLeague in programma il 28 maggio a San Pietroburgo. Liz Truss, segretario di Stato per gli affari esteri, del Commonwealth e dello sviluppo del Regno Unito ha dichiarato a BBC Radio: “Sarei inorridita se la sede non venisse spostata. Penso che sarebbe sbagliato in questo momento, considerando ciò che sta facendo laa livello internazionale. Se fossi nei clubboicotterei la, personalmente non vorrei giocare una partita di calcio a San Pietroburgo, visto quello che sta facendo il regime di Putin”. SportFace.

