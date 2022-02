Crisi ucraina, Di Maio: "Stop agli incontri bilaterali con i vertici russi" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è intervenuto al Senato per illustrare la posizione del governo italiano nella Crisi tra russia e ucraina. Alle 16 il titolare della Farnesina parlerà alla Camera. Solo ieri aveva ricordato, partecipando alla riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione europea a Parigi, che l'Europa dovrebbe "essere ferma e irremovibile rispetto alla pretesa di ritirare le truppe russe dall'ucraina e riportare il dialogo e il confronto diplomatico e al tavolo". Le sue parole di oggi sono molto attese. Pubblichiamo qui di seguito l'intervento integrale tenuto nell'Aula parlamentare. Presidente, colleghi, a due settimane dalla mia ultima informativa al Parlamento, torno a riferire, oggi in quest’Aula, della Crisi ucraina. Una ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Diè intervenuto al Senato per illustrare la posizione del governo italiano nellatraa e. Alle 16 il titolare della Farnesina parlerà alla Camera. Solo ieri aveva ricordato, partecipando alla riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione europea a Parigi, che l'Europa dovrebbe "essere ferma e irremovibile rispetto alla pretesa di ritirare le truppe russe dall'e riportare il dialogo e il confronto diplomatico e al tavolo". Le sue parole di oggi sono molto attese. Pubblichiamo qui di seguito l'intervento integrale tenuto nell'Aula parlamentare. Presidente, colleghi, a due settimane dalla mia ultima informativa al Parlamento, torno a riferire, oggi in quest’Aula, della. Una ...

