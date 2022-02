Crisi ucraina, Di Maio: «Rischio concreto di un’operazione militare russa. Si valutano altre sanzioni» – Il video (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha parlato in Senato per un’informativa sulla Crisi ucraina. Stando a quanto ha riferito, Di Maio e Mario Draghi sono impegnati nella ricerca di una soluzione diplomatica per evitare «una guerra nel cuore dell’Europa». Tuttavia, ha detto il ministro, «riteniamo che non possano esserci nuovi incontri bilaterali con i vertici russi finché non ci saranno segnali di allentamento della tensione». La stessa linea è stata adottata nelle ultime ore anche dagli alleati dell’Unione europea, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di riconoscere come russi i territori del Donbass. Gli accordi di Minsk prevedevano che le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk rimanessero, seppur con largo margine di indipendenza, sotto il controllo di Kiev. «Condanniamo la mossa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri italiano Luigi Diha parlato in Senato per un’informativa sulla. Stando a quanto ha riferito, Die Mario Draghi sono impegnati nella ricerca di una soluzione diplomatica per evitare «una guerra nel cuore dell’Europa». Tuttavia, ha detto il ministro, «riteniamo che non possano esserci nuovi incontri bilaterali con i vertici russi finché non ci saranno segnali di allentamento della tensione». La stessa linea è stata adottata nelle ultime ore anche dagli alleati dell’Unione europea, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di riconoscere come russi i territori del Donbass. Gli accordi di Minsk prevedevano che le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk rimanessero, seppur con largo margine di indipendenza, sotto il controllo di Kiev. «Condanniamo la mossa ...

