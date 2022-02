Crisi Ucraina | da Kiev le immagini dei volontari per arruolarsi nell’esercito ucraino – Il video

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella giornata di ieri, martedì 22 febbraio 2022, decine di uomini di età diverse si sono presentati presso il distretto militare di Solomianskyi diper registrarsi comedell’esercito. Secondo quanto dichiarato da un ufficiale in servizio al sito Typical..ua, si tratta di una mobilitazione connessa all’attualenel Donbass. A testimoniare l’evento è l’attivistaLyudmyla Yankina, presente sul posto. Nel frattempo, Zelensky richiama i riservisti dell’esercito. Una delle foto deiscattate da Lyudmyla Yankina Anche Lyudmyla, nel post pubblicato martedì mattina alle 8:21 (ora italiana), associa la situazione presso l’ufficio militare dia una mobilitazione dovuta a quella che pensano sarà uno ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - RadioRadicale : Comunicato del Cdr di Radio Radicale: L’account Twitter del nostro collega e corrispondente dalla Turchia Mariano G… - lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - LadyDeeks : RT @Camillamariani4: Comunque alla fine che siano le direttive UE, gli accordi, il covid, la svolta green o la crisi Russia Ucraina, l'unic… - beabalda : RT @Lamda04174428: La Cina sulla crisi ucraina: 'Gli USA gettano benzina sul fuoco' -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina

"Insieme vinceremo, gloria all'!": Andriy Shevchenko, ex stella del Milan e già ct dell'e allenatore del Genoa, interviene così - con un post sui social e l'immagine dei confini del suo Paese con la bandiera nazionale - dopo i venti di guerra con la Russia nelle ultime ore. "Sono ...Le avvisaglie di un nuovo conflitto bellico europeo generalizzato, di cui laè la manifestazione, ci riporta al terrificante incubo delle due catastrofiche guerre novecentesche. Se Putin vuole la guerra lampo, già cominciata con l'annessione di fatto del Donbass, ..."Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramente della situazione nell'Ucraina", ha detto Papa Francesco all'Udienza Generale. "Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultume... "La prospettiva di ...(ANSA-AFP) - MOSCA-KIEV, 23 FEB - La Russia è pronta a trovare "soluzioni diplomatiche" con Kiev e l'Occidente sulla crisi ucraina: lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin. Il nostro Paese ...