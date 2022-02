Crisi Ucraina, aumentano le sanzioni contro Mosca. La Cina contraria: è benzina sul fuoco (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "La Russia potrebbe attaccare varie città ucraine, compresa la capitale, Kiev. Siamo pronti a sanzioni sempre più aspre". A dirlo è il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il discorso alla ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "La Russia potrebbe attaccare varie città ucraine, compresa la capitale, Kiev. Siamo pronti asempre più aspre". A dirlo è il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il discorso alla ...

