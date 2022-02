Crisi Ucraina, approvato lo stato di emergenza. Il Cremlino: «Il Donbass chiede supporto militare contro l’aggressione di Kiev» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le forze ucraine «stanno tentando di sfondare le linee difensive della Repubblica di Luhansk». Queste le informazioni che arrivano dai media vicini ai separatisti filorussi del Donbass che parlano di «violenti combattimenti». Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha fatto sapere che in serata i leader delle repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale hanno chiesto a Vladimir Putin un’assistenza militare, un sostegno contro l’aggressione di Kiev. Dal canto suo l’Ucraina ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Lo ha fatto sapere il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, sottolineando che la richiesta a Mosca rappresenta una «ulteriore escalation della situazione di sicurezza». La Cnn ha anche appreso che la ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le forze ucraine «stanno tentando di sfondare le linee difensive della Repubblica di Luhansk». Queste le informazioni che arrivano dai media vicini ai separatisti filorussi delche parlano di «violenti combattimenti». Il portavoce delDmitry Peskov, ha fatto sapere che in serata i leader delle repubbliche separatiste dell’orientale hanno chiesto a Vladimir Putin un’assistenza, un sostegnodi. Dal canto suo l’ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Lo ha fatto sapere il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, sottolineando che la richiesta a Mosca rappresenta una «ulteriore escalation della situazione di sicurezza». La Cnn ha anche appreso che la ...

