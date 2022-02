Crisi Ucraina, a Kiev stato d'emergenza e riservisti mobilitati. Biden rinforza il Baltico (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In Ucraina si va verso lo stato d'emergenza. Kiev serra le fila e il Consiglio di Sicurezza chiede l'allerta per 30 giorni. Non solo. Il Governo ucraino ha sollecitato i connazionali residenti in ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Insi va verso lod'serra le fila e il Consiglio di Sicurezza chiede l'allerta per 30 giorni. Non solo. Il Governo ucraino ha sollecitato i connazionali residenti in ...

