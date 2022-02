Crisi Totti-Ilary? Lui smentisce su Instagram | “Fake news” | VIDEO

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) FrancescoBlasi sarebbero sul punto di separarsi dopo 17 anni di matrimonio. Questo è quanto si dice in giro e si legge sui giornali. L'ex capitano della Romacosì sui social bollando come '' tutte le dicerie ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Totti

e Blasi in: scoppia il gossip sul matrimonio da favola La smentita di: 'Solo fake news, ci sono i bambini', il tradimento: chi è Noemi Bocchie Blasi in: scoppia ...Francescoe lacon Ilary Blasi: "Ci sono di mezzo dei bambini, vanno rispettati" L'ex capitano della Roma sui social parla di fake news e chiede rispetto e privacy per i figli di Concetta Desando A ...(ComingSoon.it) Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news Crisi fra Ilary Blasi e Francesco Totti? (SpazioNapoli) Cosa c'è dietro la separazione di Totti e Ilary Blasi: lei ...Francesco Totti smentisce seccamente la crisi con Ilary Blasi: "Fake news, rispetto per i bambini" In questi ultimi giorni è scoppiata una vera e proprio ...