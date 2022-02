Crisi Russia-Ucraina, Trump: "Putin è un genio. Nessuna crisi con me al potere" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’ex presidente americano Donald Trump ha definito « un genio » il presidente russo Vladimir Putin , dicendosi convinto che se ci fosse stato lui alla Casa Bianca, il capo del Cremlino non sarebbe... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’ex presidente americano Donaldha definito « un» il presidente russo Vladimir, dicendosi convinto che se ci fosse stato lui alla Casa Bianca, il capo del Cremlino non sarebbe...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Casa Bianca: 'E' in corso un'invasione' #ucrainaorientale #russia #crisiucraina #russe #casabianca… - fanpage : L’ingresso dei carri armati russi nella zona del Donbass è costata la vita ad almeno due soldati ucraini, con l’ese… - maurizioft : sì, ma lei come mai non scrive una riga che è una su qual'è la posizione della Lega su questa crisi Russia-Ucraina?… - AndreaParre87 : RT @Idart87: Che impatto può avere la crisi #RussiaUcraina sulle tasche dei cittadini italiani? L'ho chiesto a Davide Tabarelli di @nomisma… -