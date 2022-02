Crisi Russia-Ucraina, Shevchenko: “Insieme vinceremo, gloria alla Nazione” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Andriy Shevchenko, ex giocatore del Milan e CT dell’Ucraina, si espone sui social in merito alla Crisi Russia-Ucraina che sta spaventando l’intero globo. Di seguito le sue parole: “Insieme vinceremo, gloria all’Ucraina! Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio Paese. Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come Nazione. Una Nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà. Questa è la nostra risorsa più importante. Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo!”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Andriy, ex giocatore del Milan e CT dell’, si espone sui social in meritoche sta spaventando l’intero globo. Di seguito le sue parole: “all’! Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio Paese. Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come. Unadi cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà. Questa è la nostra risorsa più importante. Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci!!”. SportFace.

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Casa Bianca: 'E' in corso un'invasione' #ucrainaorientale #russia #crisiucraina #russe #casabianca… - MediasetTgcom24 : Crisi ucraina, Di Maio: 'L'Italia condanna la decisione di Putin' #donbass #luigidimaio #ucraina #russia #putin… - AgNPs : RT @pbecchi: Abbiamo bisogno del gas russo per contrastare la crisi energetica e deliberiamo sanzioni contro la Russia che metteranno in c… - FrancescoTajani : RT @g_natalizia: ????????????Cosa ha già guadagnato #Putin dalla crisi? - rafforzato fedeltà alla #Russia del Donbass; - destabilizzato #Ucraina;… -