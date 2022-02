Crisi Russia-Ucraina, Papa Francesco: “Il 2 marzo digiuno per la pace” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gli interessi e la sicurezza della Russia sono “non negoziabili” ma il presidente russo, Vladimir Putin, si dice “aperto al dialogo“. E parla di possibili “soluzioni diplomatiche” per la Crisi in Ucraina. All’indomani delle sanzioni che Usa, Ue e Gran Bretagna hanno decretato nei confronti della Russia, lo ‘zar’ sembra lanciare messaggi meno bellicosi. Dal canto suo l’Ucraina ha mobilitato i riservisti delle forze armate e si prepara a un conflitto su larga scala. Papa Francesco: “Dio ci vuole fratelli” Un appello a tutte le parti coinvolte, Russia e Ucraina per prime, è arrivato oggi 23 febbraio da Papa Francesco che ha indetto per il 2 marzo – mercoledì delle ceneri, cioè primo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gli interessi e la sicurezza dellasono “non negoziabili” ma il presidente russo, Vladimir Putin, si dice “aperto al dialogo“. E parla di possibili “soluzioni diplomatiche” per lain. All’indomani delle sanzioni che Usa, Ue e Gran Bretagna hanno decretato nei confronti della, lo ‘zar’ sembra lanciare messaggi meno bellicosi. Dal canto suo l’ha mobilitato i riservisti delle forze armate e si prepara a un conflitto su larga scala.: “Dio ci vuole fratelli” Un appello a tutte le parti coinvolte,per prime, è arrivato oggi 23 febbraio dache ha indetto per il 2– mercoledì delle ceneri, cioè primo ...

