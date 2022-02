-Crisi Russia-Ucraina: le menzogne dell’Occidente buono e solidale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La -Crisi Russia-Ucraina sta prendendo risvolti sempre più cupi e pericolosi per una possibile, probabile guerra che trascinerà anche l’Europa in una spirale di terrore. Le sanzioni alla Russia rischiano di essere solo una piccola difficoltà che non risolve certo la situazione. Ma siamo sicuri che l’Occidente abbia sempre rispettato i valori di democrazia che Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La -sta prendendo risvolti sempre più cupi e pericolosi per una possibile, probabile guerra che trascinerà anche l’Europa in una spirale di terrore. Le sanzioni allarischiano di essere solo una piccola difficoltà che non risolve certo la situazione. Ma siamo sicuri che l’Occidente abbia sempre rispettato i valori di democrazia che

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Casa Bianca: 'E' in corso un'invasione' #ucrainaorientale #russia #crisiucraina #russe #casabianca… - MediasetTgcom24 : Crisi ucraina, Di Maio: 'L'Italia condanna la decisione di Putin' #donbass #luigidimaio #ucraina #russia #putin… - Francesco_Maier : RT @pbecchi: Abbiamo bisogno del gas russo per contrastare la crisi energetica e deliberiamo sanzioni contro la Russia che metteranno in c… - sportli26181512 : Crisi Russia-Ucraina, Shevchenko: 'Amiamo la libertà, insieme vinceremo': Dopo il giocatore del Man City Zinchenko,… -