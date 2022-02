Crisi Russia Ucraina: “Le mamme mettono adesivi col gruppo sanguigno sui vestiti dei figli” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin (EPA) Nel giorno in cui le minacce diventano realtà, ovvero quando la Crisi, in Ucraina, diventa reale, il clima tra la popolazione si fa più teso. Soprattutto tra le famiglie, che stanno letteralmente facendo i conti con la paura di un attacco russo imminente e su vasta scala. Il discorso di lunedì sera alla nazione – e al mondo intero – del presidente russo Vladimir Putin, concluso con la firma, in diretta televisiva, del decreto con cui la Russia ha riconosciuto l’indipendenza delle repubbliche separatiste del Donbass, Lugansk e Donetsk, dall’Ucraina ha avuto un effetto valanga. Le truppe russe, come da comando, questa mattina hanno iniziato a penetrare nei territori auto dichiaratosi indipendenti e nel frattempo, in risposta, è arrivata la condanna dei leader mondiali a quelle ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin (EPA) Nel giorno in cui le minacce diventano realtà, ovvero quando la, in, diventa reale, il clima tra la popolazione si fa più teso. Soprattutto tra le famiglie, che stanno letteralmente facendo i conti con la paura di un attacco russo imminente e su vasta scala. Il discorso di lunedì sera alla nazione – e al mondo intero – del presidente russo Vladimir Putin, concluso con la firma, in diretta televisiva, del decreto con cui laha riconosciuto l’indipendenza delle repubbliche separatiste del Donbass, Lugansk e Donetsk, dall’ha avuto un effetto valanga. Le truppe russe, come da comando, questa mattina hanno iniziato a penetrare nei territori auto dichiaratosi indipendenti e nel frattempo, in risposta, è arrivata la condanna dei leader mondiali a quelle ...

