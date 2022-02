Crisi? La smentita di Totti su Instagram: “Fake news”. Poi la cena fuori insieme postata da Ilary (video) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nessun vento di Crisi tra Ilary e Totti. In serata arriva la smentita ufficiale del Capitano. E quella più informale e scanzonata della conduttrice delle Iene. Soltanto Fake news. Dopo la bomba sganciata da Dagospia sulla fine del loro amore durato 20 anni, per tutto il giorno si rincorrono indiscrezioni e ricostruzioni dei presunti tradimenti di entrambi. A Roma non si parla d’altro, nei bar, nei negozi, per le vie. I fan aspettano ansiosi di sapere che la favola non è finita. Crisi, Totti smentisce con un video A fine serata l’ex bomber della Roma, decisamente infastidito, decide di chiudere la vicenda con un video su Instagram. In quattro storie racconta la verità e chiede di essere lasciato in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nessun vento ditra. In serata arriva laufficiale del Capitano. E quella più informale e scanzonata della conduttrice delle Iene. Soltanto. Dopo la bomba sganciata da Dagospia sulla fine del loro amore durato 20 anni, per tutto il giorno si rincorrono indiscrezioni e ricostruzioni dei presunti tradimenti di entrambi. A Roma non si parla d’altro, nei bar, nei negozi, per le vie. I fan aspettano ansiosi di sapere che la favola non è finita.smentisce con unA fine serata l’ex bomber della Roma, decisamente infastidito, decide di chiudere la vicenda con unsu. In quattro storie racconta la verità e chiede di essere lasciato in ...

