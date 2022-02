Crisi Ilary-Totti, dopo la smentita le foto con la presunta nuova fiamma. E l’ex marito di lei… (Di mercoledì 23 febbraio 2022) dopo la smentita dell’ex capitano sulla Crisi fra lui e Ilary arriva, però, l’intervista dell’ex marito della presunta fiamma di Totti, che fa pensare che, in realtà, la Crisi ci sia eccome Felicemente sposati da 17 anni, mito per tutti gli italiani che, da sempre, li vedono come un simbolo dell’Italia quasi al pari del tricolore, la notizia della Crisi fra Ilary Blasi e Francesco Totti ha scosso praticamente tutta la nazione. A dare la notizia è stato il portale ‘Dagospia’, secondo cui i campanelli di allarme sembrano essere diversi e vanno a ritroso nel tempo di mesi. Quindi procediamo con ordine per capire cos’è successo. Intanto ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ladelcapitano sullafra lui earriva, però, l’intervista deldelladi, che fa pensare che, in realtà, laci sia eccome Felicemente sposati da 17 anni, mito per tutti gli italiani che, da sempre, li vedono come un simbolo dell’Italia quasi al pari del tricolore, la notizia dellafraBlasi e Francescoha scosso praticamente tutta la nazione. A dare la notizia è stato il portale ‘Dagospia’, secondo cui i campanelli di allarme sembrano essere diversi e vanno a ritroso nel tempo di mesi. Quindi procediamo con ordine per capire cos’è successo. Intanto ...

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : #tottieilary Parole durissime di Francesco Totti. Il videomessaggio dell'ex Capitano della Roma dove smentisce la c… - zazoomblog : A letto? Solo... Ilary Blasi cosa le scappa di bocca: crisi con Totti il dettaglio sfuggito a molti in tv - #letto… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Totti e la crisi (smentita) con Ilary: «Rispetto per i bambini». E i due cenano con i figli al ristorante -