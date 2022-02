Covid | ultime news Calano ancora ricoveri ordinari -549 e terapie intensive -10 LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si segnalano 49.040 nuovi casi e 252 morti, con tasso di positività al 10,2%. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha confermato lo stop allo stato d'emergenza dal 31 marzo: "Non lo rinnoveremo. L'obiettivo è riaprire tutto al più presto. Da aprile stop quarantene e mascherine Ffp2 a scuola. Metteremo gradualmente fine anche all'obbligo del Green Pass". Nel Lazio via alla quarta dose per soggetti fragili