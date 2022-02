Covid | ultime news Calano ancora ricoveri ordinari -549 e terapie intensive -10

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si segnalano 49.040 nuovi casi e 252 morti, con tasso di positività al 10,2%. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha confermato lo stop allo stato d'emergenza dal 31 marzo: "Non lo rinnoveremo. L'obiettivo è riaprire tutto al più presto. Da aprile stop quarantene e mascherine Ffp2 a scuola. Metteremo gradualmente fine anche all'obbligo del Green Pass". Nel Lazio via alla quarta dose per soggetti fragili

Advertising

Corriere : ?? Stasera l'annuncio - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 50.534 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano 53.662. Le vittime sono 252 (ieri 314)… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - salernonotizie : Covid, altri 939 contagi nel salernitano nelle ultime 24 ore - infoitinterno : 18 morti con Covid in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

"I nuovi casi diregistrati in Toscana nelle24 ore sono 2.993 su 29.855 test di cui 8.406 tamponi molecolari e 21.449 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,03% (49,4% sulle ...In Sardegna nelle24 ore si registrano 1499 casi confermati di positività al(di cui 1214 diagnosticati da antigenico), oltre un centinaio in meno rispetto alla precedente rilevazione. Come riporta il ...In Toscana sono 847.982 i casi di positività al Coronavirus, 2.993 in più rispetto a ieri (1.130 confermati con tampone molecolare e 1.863 da test rapido antigenico). Oggi si registrano 30 nuovi deces ...Bollettino Covid, in Italia oggi, giovedì 24 febbraio 2022, ci sono 46.169 contagi e 249 morti. Ieri sono stati registrati 49.040 nuovi casi in 24 ore, secondo i dati ...