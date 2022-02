Covid, Oms: “Italia seconda per morti in Europa” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continuano a calare sia i contagi che i morti di Covid nel mondo. Ma, in Europa, l’Italia resta seconda per numero di vittime. E’ il quadro tracciato dall’ultimo bollettino settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La Regione Europea ha riportato un’ulteriore discesa questa settimana nei contagi, segnando oltre 7,2 milioni di nuovi casi, pari a -26% rispetto alla settimana precedente. E’ la terza settimana consecutiva di calo dei casi da quando la Regione ha registrato il picco a fine gennaio. Solo un paese, l’Islanda, riporta un aumento superiore al 20% negli ultimi 7 giorni monitorati (17.293 contagi, +30%). A livello globale, durante la settimana dal 14 al 20 febbraio, i contagi registrati sono stati oltre 12 milioni, dato sceso del 21% rispetto ai 7 giorni ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continuano a calare sia i contagi che idinel mondo. Ma, in, l’restaper numero di vittime. E’ il quadro tracciato dall’ultimo bollettino settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La Regione Europea ha riportato un’ulteriore discesa questa settimana nei contagi, segnando oltre 7,2 milioni di nuovi casi, pari a -26% rispetto alla settimana precedente. E’ la terza settimana consecutiva di calo dei casi da quando la Regione ha registrato il picco a fine gennaio. Solo un paese, l’Islanda, riporta un aumento superiore al 20% negli ultimi 7 giorni monitorati (17.293 contagi, +30%). A livello globale, durante la settimana dal 14 al 20 febbraio, i contagi registrati sono stati oltre 12 milioni, dato sceso del 21% rispetto ai 7 giorni ...

Advertising

Wendy65872240 : #Covid, Oms: 'Italia seconda per morti in Europa' Ottima posizione vero ?@robersperanza?? Siamo sempre sul podio de… - gian20205 : Coronavirus oggi. Oms: In 7 giorni calo casi e morti ma Italia seconda per decessi in Europa - Il Sole 24 ORE /con… - Mario48440912 : RT @Adnkronos: #Omicron 2, Oms: 'Più trasmissibile, preoccupa ancora'. #covid - lasiciliait : L'Oms: 'Omicron1 non reinfetta chi si è ammalato con Omicron2' - Carla05_15_50 : @Adnkronos Sarebbe stato molto meglio se a suo tempo l'Oms avesse avvertito prima dell' esistenza di questo virus Covid. -