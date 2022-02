Covid oggi Toscana, 2.956 contagi: bollettino 23 febbraio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.956 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino con i dati di oggi, 23 febbraio. 27.927 i test effettuati, di cui 8.719 tamponi molecolari e 19.208 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,58% (50,6% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.956 i nuovidainsecondo ilcon i dati di, 23. 27.927 i test effettuati, di cui 8.719 tamponi molecolari e 19.208 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,58% (50,6% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - Adnkronos : #Covid in Italia, #Berlusconi: 'Tempo di allentare restrizioni, restituire un po' di libertà agli italiani'. - Sara_Zembie : Oggi ho la notte in ps covid da sola e non so se sia meglio sperare di avere zero pazienti e starmene con tutti i m… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Toscana, 2.956 contagi: bollettino 23 febbraio: (Adnkronos) - Dati e numeri dalla regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Green pass, il calendario delle riaperture (e i paletti allentati per il turismo) dal 1° marzo ... siamo alle porte della probabile endemizzazione del Covid; se i numeri continueranno a migliorare ... altrimenti avrebbe ragione chi pensa ci sia una dittatura sanitaria; ad oggi la scelta del green ...

Q&A Tech oggi alle 14:00, aspettiamo le vostre domande Il Q&A Tech di oggi arriva a pochi giorni dal Mobile World Congress di Barcellona, che si ...rispetto a quello degli ultimi anni che è stato toccato in maniera importante dalla pandemia di covid - 19. ...

Covid, le news di oggi. Stop misure, Speranza: "Fase nuova, ma serve gradualità". LIVE Sky Tg24 In Alto Adige altri 4 decessi per Covid BOLZANO. Altre quattro persone (due donne e due uomini, tutti over80) hanno perso la vita a causa del Covid in Alto Adige dove salgono ad 88 i ricoveri. Nel bollettino di oggi, 23 febbraio, si segnala ...

Covid, Costa annuncia: "Allentamento del Green pass all'aperto dal 31 marzo" Sono 60.029 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (ieri 24.408). Le vittime sono 322 (ieri 201). Il tasso di positività è all’9,9%, in calo rispetto a ...

... siamo alle porte della probabile endemizzazione del; se i numeri continueranno a migliorare ... altrimenti avrebbe ragione chi pensa ci sia una dittatura sanitaria; adla scelta del green ...Il Q&A Tech diarriva a pochi giorni dal Mobile World Congress di Barcellona, che si ...rispetto a quello degli ultimi anni che è stato toccato in maniera importante dalla pandemia di- 19. ...BOLZANO. Altre quattro persone (due donne e due uomini, tutti over80) hanno perso la vita a causa del Covid in Alto Adige dove salgono ad 88 i ricoveri. Nel bollettino di oggi, 23 febbraio, si segnala ...Sono 60.029 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (ieri 24.408). Le vittime sono 322 (ieri 201). Il tasso di positività è all’9,9%, in calo rispetto a ...