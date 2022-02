Covid oggi Sicilia, 5.272 contagi e 38 morti: bollettino 23 febbraio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.272 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 febbraio in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 38 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 37.204 tamponi processati, anche se la Regione fa sapere che 156 sono relativi a giorni precedenti al 20 febbraio scorso. Gli attuali positivi scendono a 231.878. In un solo giorno i guariti sono stati 21.449, mentre dei 38 decessi riportati oggi (9.348 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo 8 si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.134, mentre si trovano in terapia intensiva 81 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.272 i nuovida coronavirus23in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 38. I nuovi casi sono stati individuati su 37.204 tamponi processati, anche se la Regione fa sapere che 156 sono relativi a giorni precedenti al 20scorso. Gli attuali positivi scendono a 231.878. In un solo giorno i guariti sono stati 21.449, mentre dei 38 decessi riportati(9.348 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo 8 si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.134, mentre si trovano in terapia intensiva 81 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Al via oggi la quarta dose del vaccino anti-Covid alle persone fragili. Il Lazio è la prima regione in Italia a som… - nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - GianniVaretto : RT @SkySport: Stop stato d'emergenza e green pass: le parole del Premier Draghi LIVE #SkySport #Coronavirus #Covid19 #MarioDraghi #Draghi… - FiorellaPero : RT @LaVedovaNera5: Anche oggi siamo sui 300 morti per covid.. Scommetto tutti novacse.. giusto? No perché siamo da mesi e mesi con 300 mort… -