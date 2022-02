Covid oggi Puglia, 3.834 contagi e 14 morti: bollettino 23 febbraio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.834 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 14 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 30.064 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.090; Bat: 269; Brindisi: 289; Foggia: 634; Lecce: 1.031; Taranto: 475; Residenti fuori regione: 32; Provincia in definizione: 14. Sono 84.096 le persone attualmente positive, 708 ricoverate in area non critica e 48 in terapia intensiva. Dati complessivi: 719.722 casi totali, 8.607.108 i tamponi eseguiti, 628.023 le persone guarite e 7.603 i decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.834 i nuovida coronavirus23in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 14. I nuovi casi, individuati attraverso 30.064 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.090; Bat: 269; Brindisi: 289; Fa: 634; Lecce: 1.031; Taranto: 475; Residenti fuori regione: 32; Provincia in definizione: 14. Sono 84.096 le persone attualmente positive, 708 ricoverate in area non critica e 48 in terapia intensiva. Dati complessivi: 719.722 casi totali, 8.607.108 i tamponi eseguiti, 628.023 le persone guarite e 7.603 i decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

