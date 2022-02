Covid, oggi nel Lazio 5.639 nuovi casi positivi e 14 decessi: partono le somministrazioni quarta dose (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Covid, Lazio. D’Amato: “oggi nel Lazio su 12.618 tamponi molecolari e 37.910 tamponi antigenici per un totale di 50.528 tamponi, si registrano 5.639 nuovi casi positivi (-717), sono 14 i decessi (-5), 1.620 i ricoverati (-45), 139 le terapie intensive (+1) e +18.918 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,1%. I casi e a roma città sono a quota 2.527. oggi nuovo record dei guariti. Partite le somministrazioni delle quarte dosi per i soggetti individuati dalla circolare ministeriale, importante che siano trascorsi i 120 giorni dall’ultima somministrazione. Da domani aperte le prenotazioni sul portale regionale. Chi ha avuto le dosi precedenti a domicilio non deve fare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022). D’Amato: “nelsu 12.618 tamponi molecolari e 37.910 tamponi antigenici per un totale di 50.528 tamponi, si registrano 5.639(-717), sono 14 i(-5), 1.620 i ricoverati (-45), 139 le terapie intensive (+1) e +18.918 i guariti. Il rapporto trae tamponi è al 11,1%. Ie a roma città sono a quota 2.527.nuovo record dei guariti. Partite ledelle quarte dosi per i soggetti individuati dalla circolare ministeriale, importante che siano trascorsi i 120 giorni dall’ultima somministrazione. Da domani aperte le prenotazioni sul portale regionale. Chi ha avuto le dosi precedenti a domicilio non deve fare ...

