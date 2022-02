Covid oggi Italia, 49.040 contagi e 252 morti: bollettino 23 febbraio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 49.040 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 252 morti. Sono 479.447 i tamponi effettuati, con un tasso di positività al 10,2%. Sono 12.527 i ricoverati con sintomi, -549 da ieri, 886 in terapia intensiva -10 da ieri. Si contano, infine, 89.993 guariti da ieri, 11.109.291 da inizio pandemia. EMILIA ROMAGNA – Sono 3.201 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 febbraio 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 29 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 49.040 i nuovida Coronavirus in, 232022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 252. Sono 479.447 i tamponi effettuati, con un tasso di positività al 10,2%. Sono 12.527 i ricoverati con sintomi, -549 da ieri, 886 in terapia intensiva -10 da ieri. Si contano, infine, 89.993 guariti da ieri, 11.109.291 da inizio pandemia. EMILIA ROMAGNA – Sono 3.201 i nuovida coronavirus232022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 29 ...

nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - grecale66 : RT @ego_sono: Sabato sera cena a casa mia di 15 amici vaccinati e no .. più una cuoca e un cameriere .. oggi 16 positivi al covid .. indovi… - PatriziaNava2 : RT @OrtigiaP: Lo studio del massimo esperto #Ioannidis esalta l'immunità naturale dei guariti da covid. Il vaccinato ha un rischio 13 volte… -