Covid: Mazzeo, 'Grazie ai vaccini il 31/3 lo stato di emergenza non verrà prorogato' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Firenze, 23 feb. - (Adnkronos) - "Draghi ha annunciato che il 31 marzo non verrà prorogato lo stato d'emergenza. E gradualmente finiranno tutte le restrizioni su scuola, green pass e quarantene. Tutto questo Grazie ai vaccini. Credo sia una bellissima notizia e il segno che davvero possiamo ripartire". Così su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.

