Covid, le news di oggi. Dal primo marzo stop quarantena per arrivi da Paesi extra-Ue. LIVE (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ancora giù la curva dei contagi, in calo ricoveri e intensive. Cambiano le regole per chi entra in Italia dai Paesi extra-Ue: dal primo marzo, così come già avviene per chi arriva da Paesi Ue, si potrà accedere con una delle tre condizioni del Green Pass (vaccinazione, guarigione o tampone negativo). Il vaccino Novavax arriva in Italia: verrà usato solo per il ciclo primario

