Covid, le news di oggi. Costa: Green Pass obbligatorio per over 50 fino al 15 giugno. LIVE (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Ora è il momento di alzare lo sguardo oltre l'emergenza" ha detto il ministro della Salute. Ancora giù la curva dei contagi, in calo ricoveri e intensive. Cambiano le regole per chi entra in Italia dai Paesi extra-Ue: dal primo marzo, così come già avviene per chi arriva da Paesi Ue, si potrà accedere con una delle tre condizioni del Green Pass (vaccinazione, guarigione o tampone negativo). Il vaccino Novavax arriva in Italia: verrà usato solo per il ciclo primario Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Ora è il momento di alzare lo sguardo oltre l'emergenza" ha detto il ministro della Salute. Ancora giù la curva dei contagi, in calo rici e intensive. Cambiano le regole per chi entra in Italia dai Paesi extra-Ue: dal primo marzo, così come già avviene per chi arriva da Paesi Ue, si potrà accedere con una delle tre condizioni del(vaccinazione, guarigione o tampone negativo). Il vaccino Novavax arriva in Italia: verrà usato solo per il ciclo primario

