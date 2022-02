Covid Italia, tasso positività sotto 10%. Stop quarantena da Paesi extra Ue (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua a scendere la curva epidemica da Covid-19 in Italia. Diminuiscono ancora contagi, ricoveri e terapie intensive. Mentre il tasso di positività scende sotto il 10% per la prima volta da dicembre. Dal 1 marzo cambiano le regole per chi entra in Italia dai Paesi extra-Ue: eliminata la quarantena sarà sufficiente il Green Pass da vaccinazione, guarigione o tampone negativo. Al via oggi le prime prenotazioni per il vaccino Novavax: verrà usato solo per il ciclo primario. BOLLETTINO – Sono 60.029 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nell’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 322 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua a scendere la curva epidemica da-19 in. Diminuiscono ancora contagi, ricoveri e terapie intensive. Mentre ildiscendeil 10% per la prima volta da dicembre. Dal 1 marzo cambiano le regole per chi entra indai-Ue: eliminata lasarà sufficiente il Green Pass da vaccinazione, guarigione o tampone negativo. Al via oggi le prime prenotazioni per il vaccino Novavax: verrà usato solo per il ciclo primario. BOLLETTINO – Sono 60.029 i nuovi contagi da Coronavirus inregistrati nell’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 322 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati ...

Advertising

nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - Adnkronos : #Covid Italia, Pregliasco: 'Estate tranquilla ma inverno 2023 sarà a rischio'. - Adnkronos : #Covid in Italia, #Berlusconi: 'Tempo di allentare restrizioni, restituire un po' di libertà agli italiani'. - SStef_III : RT @LaVeritaWeb: Il consulente del ministro che si oppone a Mario Draghi è in una rete internazionale che spinge nel mondo la strategia «ze… - zxuz53 : RT @HoaraBorselli: Gran Bretagna, #BorisJohnson elimina le ultime restrizioni: «#FreedomDay » dal Covid. In Italia si parte con la #quart… -