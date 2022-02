Covid Italia | il bollettino di oggi mercoledì 23 febbraio 2022 | nuovi contagi e morti

Advertising

nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - Adnkronos : #Covid Italia, Pregliasco: 'Estate tranquilla ma inverno 2023 sarà a rischio'. - Adnkronos : #Covid, Oms: 'Italia seconda per morti in Europa'. - Marc852835993 : RT @LaVeritaWeb: Il consulente del ministro che si oppone a Mario Draghi è in una rete internazionale che spinge nel mondo la strategia «ze… - AnnamariaPollio : RT @lgpapaleo: È facile perseverare nella strategia c.d.”COVID zero”scandita da lockdown, GP, e obbligo vaccinale e concepita dalla dittatu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Sky Tg24

La Toscana si trova al 8° posto income numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ...in Toscana, la situazione epidemiologica Sono 11.097 (241 in meno rispetto a ieri, meno 2,1%) ..., il bollettino di oggi mercoledì 23 febbraio 2022 in. I dati aggiornati su morti e nuovi contagi. I numeri sono in arrivo nel pomeriggio dal ministero della Salute NEWS IN ...In 2 dosi a distanza di 3 settimane, potrà essere somministrato a persone dai 18 anni in su, per ora soltanto nel ciclo primario della vaccinazione e non per le terze o quarte dosi ...“Ci sono argomenti convincenti contro l’obbligo vaccinale unilaterale” stabilito da alcuni Paesi nei confronti del personale sanitario. A ...