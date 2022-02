Covid Italia, Draghi: “Governo non prorogherà stato emergenza oltre 31 marzo” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Stop allo stato d’emergenza dopo il 31 marzo e via il sistema di zone a colori. L’annuncio, atteso, arriva dal premier Mario Draghi a Firenze, nell’incontro con le autorità e il tessuto imprenditoriale fiorentino al Teatro del Maggio Musicale. “Il Governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo” dice Draghi. Dal ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Stop allod’dopo il 31e via il sistema di zone a colori. L’annuncio, atteso, arriva dal premier Marioa Firenze, nell’incontro con le autorità e il tessuto imprenditoriale fiorentino al Teatro del Maggio Musicale. “Ilè consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione delnon prorogare lod’il 31” dice. Dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid, Oms: 'L'Italia seconda in Europa per numero di morti' Leggi anche > Covid Italia, il bollettino di oggi mercoledì 23 febbraio 2022: nuovi contagi e morti È la terza settimana consecutiva di calo dei casi da quando la Regione ha registrato il picco a ...

Figliuolo (troppo) prodigo ...di una visita del tutto consona al suo ruolo di coordinatore della risposta nazionale al Covid - 19,... in cui anche l'Italia è coinvolta direttamente in qualità di paese Nato operativo in Romania, ...

Covid, ultime news. Calano ancora ricoveri ordinari (-549) e terapie intensive (-10). LIVE Sky Tg24 Tefaf New York torna a maggio con galleristi dall'Italia NEW YORK - Per la prima volta dal 2019, la grande fiera dell'arte europea Tefaf New York terrà nuovamente la sua manifestazione in presenza dal 6 al 10 maggio con la partecipazione di una novantina di ...

Bollettino coronavirus del 23 febbraio: 49.040 i nuovi contagi, 252 morti. Ricoveri in terapia intensiva sotto il 9% Bollettino coronavirus 23 febbraio: 49.040 nuovi contagi, 252 morti. Ricoveri in terapia intensiva sotto 9%, tasso di positività al 10,2%.

