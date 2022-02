Covid Italia, Draghi: “Governo non proroga stato emergenza oltre 31 marzo” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Stop allo stato di emergenza in Italia dopo il 31 marzo e via il sistema di zone a colori. L’annuncio, atteso, arriva dal premier Mario Draghi a Firenze, nell’incontro con le autorità e il tessuto imprenditoriale fiorentino al Teatro del Maggio Musicale. “Il Governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Stop allodiindopo il 31e via il sistema di zone a colori. L’annuncio, atteso, arriva dal premier Marioa Firenze, nell’incontro con le autorità e il tessuto imprenditoriale fiorentino al Teatro del Maggio Musicale. “Ilè consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione delnonre lod’il 31 ...

