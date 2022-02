Covid, il governo pone la fiducia e in Aula scoppia il caos. Meloni: «Pretendiamo rispetto» (video) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bagarre in Aula, alla Camera, dopo che il governo, come annunciato ieri, ha posto la fiducia sul decreto Covid, che contiene tra l’altro l’obbligo vaccinale per gli over 50. I deputati di Alternativa hanno occupato i banchi del governo e lanciato in aria fogli, colpendo ripetutamente il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, che stava dando lettura della disposizione. Il voto è atteso per la mattina di domani, poi il provvedimento deve passare al Senato per essere convertito entro l’8 marzo. I deputati di Alternativa occupano i banchi del governo «Abbiamo occupato i banchi del governo perché siamo stanchi dell’abuso del ricorso alla questione di fiducia da parte dell’esecutivo. Vogliamo discutere in Aula, con i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bagarre in, alla Camera, dopo che il, come annunciato ieri, ha posto lasul decreto, che contiene tra l’altro l’obbligo vaccinale per gli over 50. I deputati di Alternativa hanno occupato i banchi dele lanciato in aria fogli, colpendo ripetutamente il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, che stava dando lettura della disposizione. Il voto è atteso per la mattina di domani, poi il provvedimento deve passare al Senato per essere convertito entro l’8 marzo. I deputati di Alternativa occupano i banchi del«Abbiamo occupato i banchi delperché siamo stanchi dell’abuso del ricorso alla questione dida parte dell’esecutivo. Vogliamo discutere in, con i ...

