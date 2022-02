Covid | il bollettino Lazio di oggi 23 febbraio 2022 | 5 639 nuovi casi 2 527 a Roma e 14 morti

Advertising

news24_city : Bollettino Covid, circa 5mila guariti e scendono i ricoveri: 14 i decessi - SLN_Magazine : Covid oggi Campania, 6.116 contagi e 22 morti: bollettino 22 febbraio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - infoitinterno : Covid oggi Emilia Romagna, 3.201 contagi e 29 morti: bollettino 23 febbraio - infoitinterno : Covid, il bollettino di oggi 23 febbraio: 49.040 contagi e 252 morti: tasso di positività sale al 10,2% - infoitinterno : Covid, il bollettino del 23 febbraio: 49.040 contagi, 252 morti. Tasso di positività al 10,2% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Ildel Lazio di oggi 23 febbrario 2022 : sono 5.639 i contagi (2.527 a Roma ) e 14 i morti. ... Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino -.regione.lazio.it/...Calano da 60.029 a 49.040 i contagi oggi in Italia ma con oltre 120mila tamponi in meno, tanto che il tasso di positività risale sopra "quota 10" al 10,2%, guadagnando tre decimali rispetto a ieri. ...In Calabria le persone positive al Covid sono 1.656 in più nelle ultime 24 ore. Il bollettino regionale riporta altre 11 vittime, che portano il totale dei morti nella nostra regione dall'inizio ...(La Stampa) Ne parlano anche altri media Liguria. Sono 1.177 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nell'ultimo bollettino diffuso da Regione Liguria. In Lombardia a fronte di 72.816 ...