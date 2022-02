Covid, Draghi: "No alla proroga dello stato d'emergenza dopo il 31 marzo" | "Metteremo gradualmente fine al Green pass rafforzato" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) 'Situazione epidemiologica in forte miglioramento' Il governo 'è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 febbraio 2022) 'Situazione epidemiologica in forte miglioramento' Il governo 'è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dcapacità di superare le emergenze del momento. La ...

