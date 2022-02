Covid, Draghi annuncia la fine dello stato d’emergenza: «Nessuna proroga dopo il 31 marzo» – Il video (Di mercoledì 23 febbraio 2022) «La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale anti-Covid e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese voglio annunciare che intenzione del governo non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo». Lo ha annunciato il presidente Mario Draghi a Firenze, dal palco del Teatro del Maggio fiorentino. «Da allora, dal 31 marzo – ha aggiunto il premier – non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate e le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto». Il premier ha poi annunciato che «cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto in quello delle mascherine Ffp2 in classe». ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) «La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale anti-e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese vogliore che intenzione del governo nonre lodi emergenza oltre il 31». Lo hato il presidente Marioa Firenze, dal palco del Teatro del Maggio fiorentino. «Da allora, dal 31– ha aggiunto il premier – non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate e le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto». Il premier ha poito che «cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto in quello delle mascherine Ffp2 in classe». ...

