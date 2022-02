Covid: domani alle 10.25 il voto di fiducia su dl per obbligo vaccino over 50 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - È previsto per domani, con la chiama a partire dalle 10.25, il voto di fiducia sul decreto legge che fissa l'obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50 con i relativi vincoli legati al green pass. Le dichiarazioni di voto sono previste a partire dalle 8.45. Dopo il voto di fiducia la seduta proseguirà con l'esame degli ordini del giorno, per poi passare al voto finale sul provvedimento. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - È previsto per, con la chiama a partire d10.25, ildisul decreto legge che fissa l'dianti-per gli50 con i relativi vincoli legati al green pass. Le dichiarazioni disono previste a partire d8.45. Dopo ildila seduta proseguirà con l'esame degli ordini del giorno, per poi passare alfinale sul provvedimento.

Advertising

borghi_claudio : Buono, stiamo facendo ridere il mondo. Un sano esperimento sociale in mano a speranza. E domani siete pronti ad in… - emergency_ong : L’#UE dovrà buttare 55 milioni di dosi di #vaccini #Covid a #febbraio, 25 in più delle 30 milioni di dosi totali in… - sportface2016 : +++Emergenza #Roma: due giocatori positivi al #Covid_19. Infortunio muscolare per #Zaniolo, a rischio per domani+++ #RomaHellasVerona - TV7Benevento : Covid: domani alle 10.25 il voto di fiducia su dl per obbligo vaccino over 50 - - antonioamantini : RT @fpcgilromalazio: ?? Domani 23 febbraio riunione del Coordinamento Regionale #OSS : il punto sul CCNL Sanità Pubblica, la stabilizzazion… -